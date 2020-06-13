Озвучена статистика по каршерингу в Москве

Количество поездок на автомобилях каршеринга в Москве 13 июня составило 67 тыс., сообщается в субботу в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Как отмечал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов , 10 июня операторы каршеринга возобновили работу в прежнем режиме и вернули тарифы с поминутной оплатой, в тот день в городе на арендованных автомобилях сервиса были совершены 60 тыс. поездок. На данный момент в Москве работают пять операторов с общим парком около 30 тыс. автомобилей, около 90% из них доступны пользователям.

"Аналитика по транспорту на 20:00. Каршеринг — число поездок сегодня составило 67 тыс. Загруженность дорог по данным Яндекса составляет 1 балл — без изменений по сравнению с прошлым годом и прошлой неделей", — говорится в публикации.

Там добавляется, что пассажиропоток в метро уменьшился на 58% по сравнению с таким же периодом прошлого года, но возрос на 270 тыс. поездок по сравнению с прошлой неделей. Число пассажиров наземного транспорта уменьшилось на 55% по сравнению с таким же периодом прошлого года, но по сравнению с прошлой неделей число поездок в нем увеличилось на 330 тыс. Пригородные поезда в аналогичный день прошлого года были на 59% более востребованы, при этом сегодня ими воспользовались на 50 тыс. раз больше, чем неделю назад.

"Количество поездок в такси уменьшилось на 24% по сравнению с таким же периодом прошлого года, но это на 4 тыс. поездок больше, чем неделю назад. Кроме того, общее число автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось на 13%, по сравнению с прошлой неделей оно уменьшилось на 120 тыс. машин", — заключается в сообщении.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, а позднее и ряд ограничений. Многие компании и предприятия перевели сотрудников на дистанционную работу. С середины мая власти стали смягчать меры, поскольку эпидситуация улучшилась. Были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветклиники, сняты ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. Последующие шаги власти планируют 16 и 23 июня, ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.