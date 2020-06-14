3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло 

Эксперты издания «Автовзгляд» перечислили ситуации, в которых автовладельцам для решения проблемы следует использовать брусок пахучего хозяйственного мыла. Оно, по словам специалистов, может выступать не только в роли чистящего средства, но и быть смазкой.

Свою эффективность хозяйственное мыло доказало в первую очередь при использовании в качестве смазки ограничителей дверей. В этом случае, уверяют эксперты, исчезают скрипы. При этом мыло, в отличие от общепринятого солидола собирает на себя гораздо меньше пыли и грязи. Другой вопрос, что мыло легко смывается с ограничителей дождями и перестает «действовать» в холодную погоду.

Хозяйственный брусок также используется в борьбе со скрипами оконных стекол. В это случае мылом натирают бархатистые направляющие. По словам опытных водителей, неприятный звук исчезает полностью. При этом о своеобразном аромате в салоне после процедуры ничего не сообщается.

Наконец, хозяйственное мыло модно использовать и по его прямому назначению: в качестве моющего средства. Эксперты советуют применять его для чистки колес. Шины после таких водных процедур, уверяют специалисты, становятся, как новые.