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Компания Segway начала разработку двухместного автомобиля 

Daily-Motor и ещё 1 6 часов назад
Segway начала разработку двухместного автомобиля
Фото: Segway
Американская компания Segway, специализирующаяся на выпуске гироскутеров, объявила о старте совместного проекта с концерном General Motors. В рамках сотрудничества оба бренда займутся созданием двухколесного автомобиля P. U. M. A.
Электрический автомобиль получит платформу, на которую установят 2-местную кабину. В разработке этой машины будут применены технологии современных электрических самокатов.
Примечательно, но новый двухместный автомобиль будет оборудован только двумя колесами. По словам инженеров Segway, их будет достаточно для комфортного передвижения в условиях города.
Segway
На сегодняшний день уже подготовлен концепт-кар, способный передвигаться по городу в условиях полной загрузки (2 человека) на скорости в 55 километров в час. Запас хода при полностью заряженной батарее составляет 55 километров. Зарядить аккумулятор мини-автомобиля от Segway до максимальной отметки можно будет всего за 20-30 минут.
В продажу новый P. U. M. A. выйдет в 2022 — 2023 году.
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