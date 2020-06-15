Segway начала разработку двухместного автомобиля

Американская компания Segway, специализирующаяся на выпуске гироскутеров, объявила о старте совместного проекта с концерном General Motors. В рамках сотрудничества оба бренда займутся созданием двухколесного автомобиля P. U. M. A.

Электрический автомобиль получит платформу, на которую установят 2-местную кабину. В разработке этой машины будут применены технологии современных электрических самокатов.

Примечательно, но новый двухместный автомобиль будет оборудован только двумя колесами. По словам инженеров Segway, их будет достаточно для комфортного передвижения в условиях города.

Segway

На сегодняшний день уже подготовлен концепт-кар, способный передвигаться по городу в условиях полной загрузки (2 человека) на скорости в 55 километров в час. Запас хода при полностью заряженной батарее составляет 55 километров. Зарядить аккумулятор мини-автомобиля от Segway до максимальной отметки можно будет всего за 20-30 минут.

В продажу новый P. U. M. A. выйдет в 2022 — 2023 году.