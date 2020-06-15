Сервис «цифрового дальнобойщика» запустят в России

Сервис "цифрового дальнобойщика", который поможет отслеживать перемещение груза, контролировать установку прицепа, смену водителя, а также конечную разгрузку планируют запустить в России в 2021 году, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Сервис будет настроен на технологию беспрерывного движения прицепа со сменой водителей и тягачей. Такой метод поможет перевозить груз на 45% быстрее. Предполагается, что на первой миле тягачи забирают груз со склада отправителя по принципу "Яндекс. Такси". Далее груз перехватывает каждые 350 километров новый водитель. После перевозки груза до точки передачи, водитель возвращается в исходный населенный пункт.

"Технология "цифрового дальнобойщика" позволит сократить время перевозки груза за счет снижения времени отдыха водителя на маршруте. То есть у него остается возможность отдохнуть после прохождения его отрезка маршрута, но в стоимость перевозки эти издержки уже не будут включены. В настоящий момент во всем мире почти 100% грузового транспорта являются подключенными к различным телематическим системам, которые позволяют передавать данные о каждом шаге грузовика. В целом это снизит не только время перевозки, но и рабочее время водителя, который сможет вернутся на базу и взять следующий заказ", — отметил Федосеев.

По его словам, сейчас сервис проходит облачное тестирование и будет готов к внедрению в 2021 году.

Технология также поможет заказчикам не только перевозить груз быстрее, но и сэкономить. "Основной фактор в снижении стоимости — найм водителей из регионов. Дальние перевозки начинаются в центральном регионе и уходят на периферию. Если водитель один, то его нужно нанять в Подмосковье, отсюда дефицит водителей и высокая зарплата. При челночной перевозке водители живут вдоль маршрута, и средняя зарплата снижается", — пояснил Федосеев.

Новый сервис будет работать только при постоянном грузовом потоке. "Это достигается за счет платформы "Автодата", которая и будет собирать данные, обрабатывать их и формировать оптимальную загрузку, что и позволит снизить стоимость", — уточнил представитель "Автонета".