В России начались продажи обновленного Renault Kaptur 

Паркетник французского бренда появился у отечественных дилеров со стартовым ценником 1,02 млн руб. — на 20 тыс. руб. дороже в "базе", чем дореформенная версия.

За такую цену россиянам доступна лимитированная версия Edition One. Кроме нее Kaptur представлен в трех уровнях оснащения — Life, Drive и Style.

Renault Kaptur в стартовой модификации Life с оснащается 16-дюймовыми литыми колесными дисками, дневными ходовыми огнями, диодными фонарями. Также водителям доступна система бесключевого доступа и запуска двигателя, регулируемый по высоте и вылету руль, центральный подлокотник и система мультимедиа с поддержкой Bluetooth.

Такой кроссовер за 1,02 млн руб. предлагается с 114-сильным 1,6-литровым атмосферным мотором, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой. За версию с вариатором просят 1,08 млн руб.

Оснащение в версии Drive дополнено двухцветными дисками, круиз-контролем, подогревом передних сидений, складными внешними зеркалами заднего вида и аудиосистемой.

В модификациях Drive и Style Kaptur получил 1,3-литровый турбодвигатель TCe 150 мощностью 150 л.с. от Renault Akrana, с которой также разделил платформу В0. Стоимость версии Drive с передним приводом составляет 1,26 млн руб., а с полным — 1,34 млн руб.

"Топовая" Style предлагается с 17-дюймовыми колесными дисками, дополнительным хромированным декором, комбинированной обивкой сидений, а в максимальной комплектации с турбодвигателем — с диодной оптикой и амбиентной подсветкой салона. Стоимость Style стартует с 1,24 млн руб.

Дорогая комплектация Edition One со всеми перечисленными опциями доступна за 1,44 млн руб. за версию с приводом на передние колеса и за 1,52 млн руб. за AWD.

Одновременно с выходом на рынок обновленного Kaptur россияне лишились другого недорогого Renault — "каблучка" Dokker, который продержался на отечественном рынке менее трех лет.