Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России начались продажи обновленного Renault Kaptur 

Авторамблер и ещё 3 3 часа назад
В России начались продажи обновленного Renault Kaptur
Фото: Авторамблер
Паркетник французского бренда появился у отечественных дилеров со стартовым ценником 1,02 млн руб. — на 20 тыс. руб. дороже в "базе", чем дореформенная версия.
За такую цену россиянам доступна лимитированная версия Edition One. Кроме нее Kaptur представлен в трех уровнях оснащения — Life, Drive и Style.
Renault Kaptur в стартовой модификации Life с оснащается 16-дюймовыми литыми колесными дисками, дневными ходовыми огнями, диодными фонарями. Также водителям доступна система бесключевого доступа и запуска двигателя, регулируемый по высоте и вылету руль, центральный подлокотник и система мультимедиа с поддержкой Bluetooth.
Такой кроссовер за 1,02 млн руб. предлагается с 114-сильным 1,6-литровым атмосферным мотором, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой. За версию с вариатором просят 1,08 млн руб.
Оснащение в версии Drive дополнено двухцветными дисками, круиз-контролем, подогревом передних сидений, складными внешними зеркалами заднего вида и аудиосистемой.
В модификациях Drive и Style Kaptur получил 1,3-литровый турбодвигатель TCe 150 мощностью 150 л.с. от Renault Akrana, с которой также разделил платформу В0. Стоимость версии Drive с передним приводом составляет 1,26 млн руб., а с полным — 1,34 млн руб.
"Топовая" Style предлагается с 17-дюймовыми колесными дисками, дополнительным хромированным декором, комбинированной обивкой сидений, а в максимальной комплектации с турбодвигателем — с диодной оптикой и амбиентной подсветкой салона. Стоимость Style стартует с 1,24 млн руб.
Дорогая комплектация Edition One со всеми перечисленными опциями доступна за 1,44 млн руб. за версию с приводом на передние колеса и за 1,52 млн руб. за AWD.
Одновременно с выходом на рынок обновленного Kaptur россияне лишились другого недорогого Renault — "каблучка" Dokker, который продержался на отечественном рынке менее трех лет.
Видео дня. Во сколько обойдется путешествие на автодоме
Авторамблер: последние новости
Россияне лишились бюджетной модели Renault Россияне лишились бюджетной модели Renault Власти предложили пожизненно лишать прав за пьяную езду Власти предложили пожизненно лишать прав за пьяную езду Skoda представила вседорожную Octavia Skoda представила вседорожную Octavia
Комментарии 1
Автоновости , Renault Kaptur , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП в Тюменской области погибли три человека
В ДТП в Тюменской области погибли три человека
«Загнал себя в ад». Быков вступился за Ефремова после смертельного…
«Загнал себя в ад». Быков вступился за Ефремова после смертельного…
Московским водителям отменили более 14 тысяч штрафов
Московским водителям отменили более 14 тысяч штрафов
Почему гаджеты нельзя включать в прикуриватель
Почему гаджеты нельзя включать в прикуриватель
Россияне лишились бюджетной модели Renault
Россияне лишились бюджетной модели Renault
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение