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Россияне лишились бюджетной модели Renault 

Авторамблер 1 час назад
Россияне лишились бюджетной модели Renault
Фото: Renault
Французский бренд прекратил поставки в Россию "каблучка" Dokker, который продержался на отечественном рынке менее трех лет.
Россияне лишились как стандартного компактвэна, так и Dokker в версии Stepway и коммерческого фургона Dokker Van, сообщают аналитики "Цена Авто". Модели уже исчезли из российского конфигуратора Renault.
Renault Dokker появился в России в конце 2017 года. Россиянам предлагали пятиместный грузопассажирский компактвэн Dokker, и коммерческую версию Dokker Van. Модель оснащалась бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 82 л.с. и 1,5-литровым "турбодизелем" на 90 л.с. Пару моторам составляла пятиступенчатая "механика". Стоимость варьировалась от 904,9 тыс. до 1,13 млн руб.
В июле прошлого года на рынок вышла версия Stepway с дополнительным хромированным декором, кожаным рулем, откидными столиками для пассажиров второго ряда и шильдиком с указанием версии. Такой Dokker россиянам предлагали по цене от 1,06 млн до 1,18 млн руб.
На прошлой неделе в интернете появились снимки нового бюджетника Renault, который может выйти в серию под именем Kiger.
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Автоновости , Renault , Renault Dokker
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