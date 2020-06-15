Московским водителям отменили более 14 тысяч штрафов 

Столичные власти продолжают отменять штрафы, выписанные московским автомобилистам за езду на машине без QR-кода. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, по состоянию на 15 июня 2020 года было отменено 14 639 штрафов.

Штрафы аннулировали тем водителям, которые допустили ошибку при внесение номера автомобиля в цифровой пропуск — им не придётся платить пять тысяч рублей за передвижение с недействительным пропуском. В дептрансе напомнили, что подать жалобу о штрафе можно на сайте Mos.ru, выбрав одну из предложенных причин несогласия с наказанием и заполнив соответствующую форму. Обращение можно подать и через портал «Автокод» — это занимает не более пяти минут.

Цифровые пропуска действовали в Москве в период с 15 апреля по 9 июня 2020 года в рамках профилактики борьбы с пандемией коронавируса. В Подмосковье пропускной режим отменили 23 мая.