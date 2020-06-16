Nissan представил X-Trail нового поколения 

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Японский бренд представил на американском рынке кроссовер Rogue новой генерации, известный в России как X-Trail.

Новинка получила измененную внешность с двухэтажной диодной оптикой, зауженными фарами и крупным V-образным кантом решетки радиатора. В основу кроссовера легла модернизированная платформа CMF-C/D, колесная база уменьшилась на 2,5 мм, ширина — на 53 мм, а длина — на 43 мм. Из линейки нового X-Trail исчезла модификация с тремя рядами сидений.

В салоне базового X-Trail установлена цифровая приборка с 12,3-дюймовым экраном, 10,8-дюймовый проекционный дисплей и "парящий" экран мультимедийной системы размерностью 9 дюймов.

Nissan

Кроссовер оснащен самой современной версией системы полуавтономного вождения ProPilot Assist, которая может брать на себя рулевое управление. За безопасность отвечает пакет технологий Nissan Safety Shield 360 с системой экстренного торможения, мониторинга слепых зон и другими функциями, а также 10 подушек безопасности.

В списке стандартного оснащения также числятся трехзонный климат-контроль Nissan Rogue на американском рынке предлагается с 1,2-литровым мотором с четырьмя цилиндрами и системой прямого впрыска мощностью 181 л.с. и 245 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с вариатором и передним или полным приводом.

В России актуальный X-Trail собирают в Санкт-Петербурге. В гамму двигателей кроссовера входят бензиновые моторы объемом 2 и 2,5 л мощностью 144 и 171 л.с. соответственно. Также доступен дизельный двигатель объемом 1,6 л, выдающий 130 л.с. Стоимость модели варьируется от 1,68 млн до 2,28 млн руб.