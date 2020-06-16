В Москве водителям отменили почти 15 тысяч штрафов

По сообщению пресс-службы столичного Дептранса, продолжается отмена административных штрафов, наложенных на автомобилистов Москвы за отсутствие цифрового пропуска. На вчерашний день уже отменили почти 15 тысяч штрафов.
Административное наказание отменяется для тех водителей, которыми была допущена ошибка при указании номерного знака автомобиля во время оформления цифрового пропуска. Им отменят штраф в 5 тысяч руб за езду без QR кода.
Департамент транспорта Москвы напомнил, что оформление жалобы возможно на портале «Mos.ru» - в специальном разделе можно выбрать причину своего несогласия и заполнить соответствующие поля формы. Также подача обращения возможна через сайт «Автокод» и это не займет много времени.
С 15 апреля по 9 июня жители и гости Москвы были должны оформлять цифровой пропуск для передвижения по городу. Это касалось и проживающих в Подмосковье, но там режим пропусков отменили уже 23 мая.
Необходимо напомнить, что МВД
настаивает на отмене наказаний за выезд на выделенные полосы в зоне действия таблички «Рабочие дни». В ведомстве считают, что необходимо аннулировать постановления, выписанные с 4 по 30 апреля текущего года, так как этот период президентом России был объявлен нерабочим.