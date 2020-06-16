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В Москве водителям отменили почти 15 тысяч штрафов

Car.ru
16 июня 2020
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По сообщению пресс-службы столичного Дептранса, продолжается отмена административных штрафов, наложенных на автомобилистов Москвы за отсутствие цифрового пропуска. На вчерашний день уже отменили почти 15 тысяч штрафов.
В Москве водителям отменили почти 15 тысяч штрафов
Фото: Car.ruCar.ru
Административное наказание отменяется для тех водителей, которыми была допущена ошибка при указании номерного знака автомобиля во время оформления цифрового пропуска. Им отменят штраф в 5 тысяч руб за езду без QR кода.
Департамент транспорта Москвы напомнил, что оформление жалобы возможно на портале «Mos.ru» - в специальном разделе можно выбрать причину своего несогласия и заполнить соответствующие поля формы. Также подача обращения возможна через сайт «Автокод» и это не займет много времени.
С 15 апреля по 9 июня жители и гости Москвы были должны оформлять цифровой пропуск для передвижения по городу. Это касалось и проживающих в Подмосковье, но там режим пропусков отменили уже 23 мая.
Необходимо напомнить, что МВД настаивает на отмене наказаний за выезд на выделенные полосы в зоне действия таблички «Рабочие дни». В ведомстве считают, что необходимо аннулировать постановления, выписанные с 4 по 30 апреля текущего года, так как этот период президентом России был объявлен нерабочим.
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Автоновости,МВД,Mos.ru
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