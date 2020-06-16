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Представлен новый двухколесный электромобиль 

Car.ru 2 часа назад
Представлен новый двухколесный электромобиль
Фото: car.ru
Компания Segway выпустила оригинальную новинку, автомобиль на двух колесах. Двухколесный P. U. M. A. способен перевозить двух людей.
Совсем недавно руководство компании Segway сообщило о намерении вступить в тесное сотрудничество с одним из мировых автогигантов, компанией General Motors. Начало такой совместной работе положено неплохое, результат, это двухколесное транспортное средство.
В качестве базовых, при производстве новинки будут задействованы технологии, которые применяются при создании и производстве электрических самокатов. P. U. M. A. может передвигаться с максимальной скоростью 55 километров в час. Для того чтобы полностью восполнить емкость батареи электрокара, необходимо будет затратить время около 30 минут.
Инициаторы данного проекта считают, что такие электромобили способны существенно повлиять на транспортную составляющую крупных городов, а также оказать благотворное влияние на экологию.
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