Представлен новый двухколесный электромобиль 

Компания Segway выпустила оригинальную новинку, автомобиль на двух колесах. Двухколесный P. U. M. A. способен перевозить двух людей.

Совсем недавно руководство компании Segway сообщило о намерении вступить в тесное сотрудничество с одним из мировых автогигантов, компанией General Motors . Начало такой совместной работе положено неплохое, результат, это двухколесное транспортное средство.

В качестве базовых, при производстве новинки будут задействованы технологии, которые применяются при создании и производстве электрических самокатов. P. U. M. A. может передвигаться с максимальной скоростью 55 километров в час. Для того чтобы полностью восполнить емкость батареи электрокара, необходимо будет затратить время около 30 минут.

Инициаторы данного проекта считают, что такие электромобили способны существенно повлиять на транспортную составляющую крупных городов, а также оказать благотворное влияние на экологию.