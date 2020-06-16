Оценено качество московского бензина 

Роскачество проверило автомобильный бензин Аи-92 в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследования топлива с семи московских АЗС проводились более чем по 30 параметрам качества и безопасности. Эксперты оценивали как наличие потенциально вредных веществ, так и потребительские свойства топлива, включая октановое число, давление насыщенных паров, плотность и кислотность.

По результатам исследования не было выявлено ни одного нарушения стандартов. Вся продукция получила наивысший балл.

Исследование организовано в рамках соглашения о взаимодействии с Росстандартом, в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению общественного контроля в сфере топливного рынка.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров подсчитал, что российские заправки недоливали топливо автовладельцам в 20 процентах случаев в 2019 году. Также он отметил, что помимо ситуации с недоливом, в России существуют проблемы с качеством бензина. В некоторых регионах, таких как Крым и Дагестан, качество топлива часто не соответствует установленным нормам, либо под видом бензина продают суррогат.

В сентябре 2019 года сообщалось, что доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском рынке составляет девять процентов. В абсолютных цифрах объем фальсификата достигает шести миллионов тонн.