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Оценено качество московского бензина 

Lenta.ru 1 час назад
Оценено качество московского бензина
Фото: РИА Новости
Роскачество проверило автомобильный бензин Аи-92 в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Исследования топлива с семи московских АЗС проводились более чем по 30 параметрам качества и безопасности. Эксперты оценивали как наличие потенциально вредных веществ, так и потребительские свойства топлива, включая октановое число, давление насыщенных паров, плотность и кислотность.
По результатам исследования не было выявлено ни одного нарушения стандартов. Вся продукция получила наивысший балл.
Исследование организовано в рамках соглашения о взаимодействии с Росстандартом, в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению общественного контроля в сфере топливного рынка.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров подсчитал, что российские заправки недоливали топливо автовладельцам в 20 процентах случаев в 2019 году. Также он отметил, что помимо ситуации с недоливом, в России существуют проблемы с качеством бензина. В некоторых регионах, таких как Крым и Дагестан, качество топлива часто не соответствует установленным нормам, либо под видом бензина продают суррогат.
В сентябре 2019 года сообщалось, что доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском рынке составляет девять процентов. В абсолютных цифрах объем фальсификата достигает шести миллионов тонн.
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Автоновости , Денис Мантуров , Минпромторг
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