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Стало известно, какие праворульные авто нельзя будет провозить в Россию 

Car.ru 4 часа назад
Правый руль: какие авто нельзя будет завозить в Россию
Фото: Car.ru
Аналитики рассказали, какие автомобили с правым рулем нельзя завозить в Россию.
Новый ГОСТ, который будет включен в регламент Таможенного союза, вступает в законную силу уже в начале следующего месяца. Его внедрение не позволяет завозить на территорию страны некоторую часть авто с правым рулем.
Относится нововведение только к технике сегментов M2 и M3. Это автобусы, самосвалы, микроавтобусы, а также техника, применяемая при строительстве.
Легковой транспорт, имеющий руль с правой стороны, под запреты в новом ГОСТ не попал. Но это не освобождает автолюбителя, который решил приобрести праворульное авто, от необходимости в получении сертификата. Он необходим для того, чтобы автомобиль признали соответствующим требованиям безопасности.
Если этот сертификат не получить во время проезда транспортного средства через таможню, то ПТС на авто оформить не выйдет, а значит, и в ГИБДД в постановке на учет откажут.
Также будущим владельцам автомобилей с правым рулем стоит помнить об усложнившемся процессе растаможивания. Теперь в этой процедуре учитывается экологический класс авто.
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Автоновости , ГИБДД
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