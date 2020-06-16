Личный контакт: Lamborghini отказалась участвовать в автосалонах

Итальянская марка планирует представлять новинки на собственных мероприятиях для потенциальных клиентов.

О решении Lamborghini отказаться от участия в мотор-шоу сообщила глава марки по маркетингу Катя Басси. По ее словам, компания сфокусируется на построении более "личных" отношений со своей целевой аудиторией.

"Наша философия больше не совпадает с философией автосалонов", — сказала Басси изданию Autocar India.

Она отметила, что клиентам, желающим приобрести эксклюзивный автомобиль, требуется более тесный контакт с представителями бренда и их нераздельное внимание.

Решение глав компании означает, что гиперкар Sian FKP 37, вероятно, был последним Lamborghini, показанным широкой публике на мотор-шоу. Гибрид с 819-сильной установкой был представлен в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте.

По словам Басси, Lamborghini продолжит проводить "эксклюзивные мероприятия для клиентов", включая "премьеры новинок в особых местах, эксклюзивные туры и тест-драйвы".

После отмены крупнейших мировых автосалонов из-за пандемии коронавируса и ухода премьер в онлайн-формат автоэксперты начали прогнозировать полное отмирание традиционных мотор-шоу, популярность которых падает из года в год. Lamborghini стал одним из нескольких брендов, отказавшихся от участия в таких мероприятиях.