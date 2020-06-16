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Tesla выпустила самый «дальнобойный» электрокар 

Авторамблер 2 часа назад
Tesla выпустила самый «дальнобойный» электрокар
Фото: Авторамблер
Американский бренд представил доработанную Tesla Model S в версии Long Range Plus. Электрокар способен проехать на одном заряде до 402 мили или почти 650 км по стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA).
До модернизации запас хода лифтбека Long Range Plus составлял 390 миль, то есть 628 км.
Повысить дальность хода на 30 км инженерам Tesla удалось благодаря новым шинам со сниженным на 2% сопротивлением качению и более легким материалам, использованным в конструкции самого автомобиля и батарей. Емкость аккумуляторов при этом осталась прежней — 100 кВт*ч.
Кроме этого, функция рекуперации теперь доступна не только на высоких, но и на низких скоростях. На разгон с места до 100 км/ч Tesla Model S Long Range Plus тратит 3,8 сек., а максимальная скорость составляет 249 км/ч.
Стартовая цена самого "дальнобойного" электромобиля Tesla в США составляет 69,5 тыс. долларов (4,85 млн руб.).
Ранее сообщалось, что американская компания разрабатывает недорогую и долговечную замену современным аккумуляторам, которая поможет сравнять цены электрокаров и машин с ДВС. Первой разработку получит седан Model 3 в Китае.
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Автоновости , Tesla , Tesla Model S
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