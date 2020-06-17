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Стало известно, когда в России появится новая Hyundai Creta 

Авторамблер и ещё 5 2 часа назад
Когда в России появится новая Hyundai Creta
Фото: Hyundai
Популярный южнокорейский паркетник сменит поколение в России в середине 2021 года.
До отечественного рынка Creta, которая уже дебютировала на некоторых рынках, доберется с некоторыми изменениями, рассказал в видео на YouTube управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.
Hyundai Creta второй генерации в версии для Европы была представлена в феврале на выставке Auto Expo в индийском Дели. Со сменой поколения кроссовер получил радикально новую внешность с двухэтажной оптикой в духе старших SUV бренда — Hyundai Palisade и Santa Fe.
Всего предусмотрено пять уровней оснащения и три варианта двигателей. В качестве базового предложат 1,5-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 115 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой "механикой" или с бесступенчатой коробкой IVT.
Впервые Creta обзавелась дизельным мотором, отдача и объем которого аналогичны бензиновому агрегату. Ему положена та же шестидиапазонная механическая коробка или "автомат" с тем же количеством передач.
Самым мощным двигателем стала 1,4-литровая "турбочетверка" мощностью 140 л.с.
На сегодняшний день в России доступна Hyundai Creta первого поколения. Кроссовер оснащается 1,6-литровым и 2-литровым двигателями мощностью от 121 до 150 л.с. Трансмиссии — "механика" или автоматическая коробка. Стоимость Creta варьируется от 990 тыс. до 1,57 млн руб.
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Автоновости , Кроссовер , Hyundai , Hyundai Creta , Алексей Калицев
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