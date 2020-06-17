Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Россию привезут «юбилейный» Range Rover 

Авторамблер и ещё 4 1 час назад
В Россию привезут «юбилейный» Range Rover
Фото: Авторамблер
Jaguar Land Rover анонсировал появление в России спецверсии Range Rover Fifty, посвященной полувековому юбилею модели. Новинку представят на отечественном рынке в ноябре нынешнего года.
Всего будет выпущено 1970 экземпляров модели — число отсылает к году выпуска самого первого Range Rover. Для рынков России, Армении, Белоруссии и Казахстана предусмотрено 64 автомобиля, сообщает в среду пресс-служба JLR.
Range Rover Fifty базируется на богатой комплектации Autobiography и отличается особыми 22-дюймовыми колесными дисками, шильдиками, а также табличкой "1 из 1970", указывающей на эксклюзивность модели. Над надписью с названием спецверсии на дверях работал шеф-дизайнер компании Джерри Макговерн.
Для "юбилейной" версии в JLR предложат четыре варианта цветов, популярных в 70-е годы: голубой Tuscan Blue, золотистый Bahama Gold и белый Davos White.
В Россию внедорожник приедет в версии как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой. Из двигателей будут доступны 4,4-литровый "дизель" и 5-литровый бензиновый мотор мощностью 339 и 525 л.с. соответственно.
Видео дня. В России ввели временный запрет на импорт топлива
Авторамблер: последние новости
Стало известно, когда в России появится новая Hyundai Creta Стало известно, когда в России появится новая Hyundai Creta В России начались продажи обновленного Renault Kaptur В России начались продажи обновленного Renault Kaptur Nissan представил X-Trail нового поколения Nissan представил X-Trail нового поколения
Комментарии
Автоновости , Jaguar , Rover , Land Rover , Джерри Макговерн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
Составлен список самых ненадежных коробок передач
Составлен список самых ненадежных коробок передач
Где не рекомендуется использовать WD-40
Где не рекомендуется использовать WD-40
Volkswagen назвал цены на новый Polo в России
Volkswagen назвал цены на новый Polo в России
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
00:27
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение