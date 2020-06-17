В Россию привезут «юбилейный» Range Rover 

Jaguar Land Rover анонсировал появление в России спецверсии Range Rover Fifty, посвященной полувековому юбилею модели. Новинку представят на отечественном рынке в ноябре нынешнего года.

Всего будет выпущено 1970 экземпляров модели — число отсылает к году выпуска самого первого Range Rover. Для рынков России, Армении, Белоруссии и Казахстана предусмотрено 64 автомобиля, сообщает в среду пресс-служба JLR.

Range Rover Fifty базируется на богатой комплектации Autobiography и отличается особыми 22-дюймовыми колесными дисками, шильдиками, а также табличкой "1 из 1970", указывающей на эксклюзивность модели. Над надписью с названием спецверсии на дверях работал шеф-дизайнер компании Джерри Макговерн

Для "юбилейной" версии в JLR предложат четыре варианта цветов, популярных в 70-е годы: голубой Tuscan Blue, золотистый Bahama Gold и белый Davos White.

В Россию внедорожник приедет в версии как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой. Из двигателей будут доступны 4,4-литровый "дизель" и 5-литровый бензиновый мотор мощностью 339 и 525 л.с. соответственно.