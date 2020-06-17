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В России выявили новую аферу при продаже авто 

Павел Тиунов и ещё 3 25 минут назад
В России начали применять новый вид мошенничества при продаже автомобилей на вторичном рынке, сообщает «Российская газета». Покупатель рискует приобрести угнанную машину, с документами на которую на первый взгляд все в порядке.
Журналисты отмечают, что злоумышленники начали применять схему, по которой сначала арендуют автомобиль на долгий срок. Потом изготавливают фальшивую доверенность, необходимую для выписки дубликата паспорта транспортного средства (ПТС). Затем машина выставляется на продажу. Афера срабатывает в том случае, если покупатель не замечает, что у продавца на руках дубликат ПТС.
Жертвой одного из таких мошенничеств стал житель Подмосковья. Мужчина приобрел у юридического лица Mercedes за сравнительно небольшую сумму. Иномарку удалось поставить на учёт в ГИБДД. Однако впоследствии выяснилось, что машина проходит по делу об угоне. В результате автолюбитель был вынужден вернуть машину ее реальному владельцу, при этом оставшись без денег, которые он отдал преступникам. Злоумышленников ищет полиция.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Центробанка подсчитали потери граждан России в результате действий мошенников с банковскими картами в 2019 году. Оказалось, что аферисты обогатились на 6,5 миллиарда рублей.
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Автоновости , Видео , ГИБДД , Центральный банк России , "Российская газета"
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