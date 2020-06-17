Volkswagen и Ford вместе выпустят три новые модели 

Представители Volkswagen Ford объявили о выпуске трех новых автомобилей в рамках совместного сотрудничества.

Уже известно о том, что автолюбители могут ожидать появление новой версии немецкого авто Amarok, которое уже в через 2 года получит основу от Ford Ranger . Немного позже ожидается премьера совместной модернизации коммерческого автомобиля Caddy 5.

Также Volkswagen и Ford заявили о выпуске нового фургона, грузоподъемность которого будет ограничена одной тонной. Название его пока что неизвестно. Нет информации и по дате выпуска.

Представители двух компаний заявили, что автомобили хоть и будут иметь некоторые общие элементы, так как применяться будут платформы от Ford, но во многом эти авто останутся разными. Это необходимо, чтобы соответствовать требованиям целевой аудитории.

О сотрудничестве двух автомобильных производителей стало известно еще в 2019 году. Кроме коммерческого транспорта, предполагается выпуск новых электрокаров. Партнеры планируют выпускать по 8 миллионов авто ежегодно.