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Volkswagen и Ford вместе выпустят три новые модели 

Car.ru 2 часа назад
Volkswagen и Ford вместе выпустят три новые модели
Фото: Car.ru
Представители Volkswagen и Ford объявили о выпуске трех новых автомобилей в рамках совместного сотрудничества.
Уже известно о том, что автолюбители могут ожидать появление новой версии немецкого авто Amarok, которое уже в через 2 года получит основу от Ford Ranger. Немного позже ожидается премьера совместной модернизации коммерческого автомобиля Caddy 5.
Также Volkswagen и Ford заявили о выпуске нового фургона, грузоподъемность которого будет ограничена одной тонной. Название его пока что неизвестно. Нет информации и по дате выпуска.
Представители двух компаний заявили, что автомобили хоть и будут иметь некоторые общие элементы, так как применяться будут платформы от Ford, но во многом эти авто останутся разными. Это необходимо, чтобы соответствовать требованиям целевой аудитории.
О сотрудничестве двух автомобильных производителей стало известно еще в 2019 году. Кроме коммерческого транспорта, предполагается выпуск новых электрокаров. Партнеры планируют выпускать по 8 миллионов авто ежегодно.
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Автоновости , Ford Ranger , Volkswagen , Ford
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