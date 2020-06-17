Не рулится: что показали продажи авто в мае

Европейцы почти перестали покупать новые авто: продажи в мае упали в 2 раза до 581 тыс. единиц к маю прошлого года, подсчитала Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA). В России пандемия также не дает шансов на рост продаж автомобилей. Год будет закончен в минусе, прогнозируют эксперты. Оживление возможно только на рынке подержанных авто.

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Коронавирус и неопределенность в экономике повлияли на спрос на автомобили у европейцев. Продажи новых авто в странах Евросоюза упали в мае на 52,3%, или в 2,1 раза, и составили немногим более 581 тысяч по сравнению с 1,2 млн в мае прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду,17 июня, данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Ранее в апреле продажи авто рухнули к соответствующему периоду прошлого года еще более драматично — в 4,2 раза. То есть, в мае падение даже замедлилось на фоне некоторого ослабления карантинных мер.

Тем не менее, снижение майских продаж было зарегистрировано во всех без исключения странах ЕС. Сильнее всего продажи рухнули в тех государствах, которые сильнее пострадали от пандемии и, соответственно, ввели строгий карантин.

«На каждом из 27 рынков ЕС в мае было зарегистрировано снижение, которое выражалось двузначными показателями, хотя падение было менее драматичным, чем в апреле. В Испании наблюдалось наибольшее снижение среди четырех основных рынков ЕС — минус 72,7%», — говорится в отчете ACEA.

Более чем вдвое упали продажи во Франции (- 50,3%), и менее чем в два раза в Италии (- 49,6%) и даже в самой богатой Германии (- 49,5%).

За пять месяцев (январь - май) спрос на новые автомобили в ЕС сократился на 41,5%, или в 1,7 раза, — до 3,3 млн единиц.

Среди компаний наиболее существенное падение продаж в мае было отмечено у японских Nissan — на 58,9% и Honda — на 58,7%, а также у французской PSA Group - на 56,4%. Наименее существенное зафиксировано у Mitsubishi — на 41,9%.

Реализация автомобилей лидирующей германской группы Volkswagen уменьшилась на 52,4%, до 145,2 тыс. машин. Volkswagen в марте останавливал свои заводы в четырех странах Европы — VW в Испании, Португалии, Словакии и Lamborghini и Ducati в Италии. Руководство VW Group пришло к выводу, что рабочие на заводах не могут находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Для того, чтобы предотвратить заражение было рекомендовано приостановить производство.

Кроме опасений за здоровье сотрудников причиной приостановки производства в марте стало обвальное падение спроса на автомобили и разрыв глобальных цепочек поставок, сообщала Deutsche Welle.

С апреля производство на заводах концерна постепенно восстанавливается. Возобновили свою работу предприятия, на которых производят компоненты для автомобилей, в том числе в Китае, США, в Латинской Америке и Южной Африке.

Главный конкурент Volkswagen на европейском рынке, французская PSA Group, сократила продажи на 56,4%, до 91,1 тыс. автомобилей.

Другой французский автопроизводитель - группа Renault — зафиксировал снижение продаж на 52,5%, до 69,2 тыс. машин.

Азиатские производители авто повторяют траекторию снижения продаж своих европейских конкурентов. Корейская Hyundai сократила продажи в ЕС в прошлом месяце на 47,8%, японская Toyota — на 49,7%.

2019 год европейским лидерам удалось закончить в скромном, но плюсе. Продажи легковых автомобилей в прошлом году в ЕС выросли на 1,2% — до 15,3 миллиона авто.

Статистика за май по российском рынку также негативная. В прошлом месяце в России было продано 67 813 легковых автомобилей что на 51,8% меньше, чем в мае прошлого года. Самым популярным автомобилем 14-й месяц подряд становится Lada Granta. Lada Vesta — вторая по популярности. Тем не менее, продажи Lаda снизились в мае на 46% до 15 580 единиц, подсчитала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По итогам мая стало известно, что бренд Lada российского автогиганта «АвтоВАЗ» покинул рынок Евросоюза из-за ужесточения экологических стандартов по выбросам.

Эту информацию «Газете.Ru» подтвердили 2 июня в компании «АвтоВАЗ», отметив, впрочем, что репутационные потери превышают финансовые. Lada поставлялись в Европу со времен СССР.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер объяснял негативную динамику российского авторынка закрытием автосалонов из-за коронавируса. То есть, продаж не было, но технические центры смогли возобновить работу, и, соответственно, поток клиентов начал понемногу расти.

«Мы рассчитываем, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устойчивость дилерской сети», — сказал Шрайбер.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что по итогам этого года продажи новых авто в России не имеют шансов вернуться на прошлогодний уровень.

Доцент кафедры экономической безопасности Факультета национальной безопасности Института права и национальной безопасности (ИПиНБ) РАНХиГС Павел Грибов считает, что динамика продаж авто в России полностью будет зависеть от уровня распространения коронавируса.

Но даже при благоприятном стечении обстоятельств падение продаж на 20% можно будет считать «относительно мягким». «Самый пессимистичный сценарий по 2020 году — минус 50% продаж», — говорит эксперт.

«Ожидаем по итогам года, что российский авторынок сократится на 35 - 40% в сравнении с 2019 годом», — прогнозирует экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Грибов считает, что дилерские центры исчерпали возможности снижения цен, поэтому покупателям в перспективе не стоит рассчитывать на более выгодные предложения, чем сейчас. «Непростая ситуация была уже в прошлом году, лимиты маркетинговых схем снижения цены весьма ограничены, поскольку дилерские центры и автокомпании использовали их непосредственно до пандемии», — говорит Грибов, добавляя, что рассчитывать на скидки сейчас можно будут только при условии поддержки со стороны правительства.

Скорее всего, в ближайшее время стоит ожидать роста цен на авто, если только рубль не сможет укрепиться к евро и доллару. Продажи новых иномарок в России и вовсе обречены на провал из-за слабого рубля, отмечает Покатович из «БКС Премьер».