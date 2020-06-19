Кроссовер Renault Captur разонравился индийцам

Французский автомобильный производитель Renault больше не планирует продавать модель Captur в Индии.

Представители компании заявили, что транспортное средство не пользуется популярностью у местных автолюбителей. В прошлом году автосалонам бренда удалось реализовать только 6,6 тысяч экземпляров.

Аналитики уточняют, что индийский вариант полностью соответствует тому, что поставляется в России. У двух автомобилей идентичные платформы и много одинаковых силовых агрегатов. Единственное отличие — у модели в Индии имеется турбированный дизель.

Автомобильные специалисты, как и представители Renault, не находят объяснений тому, почему кроссовер не понравился индийским автолюбителям, ведь спрос на сегмент SUV в этой стране очень высокий.

В России же автолюбители уже могут купить обновленный Kaptur, новая версия авто поступила в дилерские центры в начале лета 2020 года. Минимальная стоимость — чуть больше миллиона рублей.