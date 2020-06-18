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Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63 

Motor.ru и ещё 1 5 часов назад
Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63
Фото: © Mercedes-Benz
Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал. Это последняя модель, созданная под руководством Тобиаса Моэрса, который с 1 августа покинет пост главы подразделения AMG и перейдёт в Aston Martin.
Изменения в экстерьере сводятся к чуть модернизированной радиаторной решетке, новому капоту, увеличившейся в размерах трёхлучевой звезде и появлению хромированной полосы, соединяющей задние фонари (она также может быть выполнена из карбона). К менее заметным обновлениям относятся колёсные арки, которые стали шире на 27 миллиметров. Для новинки доступен опциональный пакет AMG Night, который предусматривает замену хромированной отделки кузова на чёрный глянец.
Для обновлённой модели разработали новый дизайн колесных дисков: для E 63 предусмотрены 19-дюймовые, а для E 63 S — 20-дюймовые.
Салон обновили по той же схеме, что и у рестайлингового E-Class: появились экраны диагональю 10,25 либо 12,3 дюймов (в зависимости от уровня оснащения), однако графика у них собственная, с тремя вариантами оформления. Кроме того, E 63 обзавёлся новым рулем с датчиками, благодаря которым система определяет наличие рук водителя на ободе.
Инженеры доработали адаптивную пневмоподвеску в угоду более комфортной езды. В частности, оптимизировали пружины и амортизаторы.
Гамма двигателей осталась прежней. Турбомотор V8 объёмом 4,4 литра на E 63 выдаёт 571 лошадиную силу и 750 Нм крутящего момента, а на E 63 S его отдача составляет 612 сил и 850 Нм. Трансмиссия — девятидиапазонный «автомат», привод — полный с электронноуправляемым дифференциалом.
Соответственно, модель не стала быстрее: как и прежде, седан набирает первую «сотню» за 3,5 секунды (S-версия на 0,1 секунды быстрее), а универсал — за 3,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров у обычного E 63, и 300 километров в час — у E 63 S.
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Автоновости , Aston Martin
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