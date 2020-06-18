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Hyundai Solaris может получить кросс-версию для России 

Daily-Motor 4 часа назад
Hyundai Solaris может получить кросс-версию для России
Фото: Hyundai
Одна из самых популярных моделей компании Hyundai может получить в России кросс-версию. Об этом сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев на официальном YouTube-канале бренда. Речь о седане Solaris.
«Мы рассматриваем такую возможность, изучая конкурентов и спрос. Это не ближайшая перспектива, и, скорее всего, это будет модель следующего поколения. Но если будет сохраняться тенденция повышения спроса на универсалы, особенно с увеличенным клиренсом и SUV-пакетом, то, возможно, мы запустим такой автомобиль», — заявил топ-менеджер, отвечая на вопрос подписчиков о возможности появлении Solaris в кузове универсал.
Кроме того, по словам Алексея Калицева, российский офис Hyundai постарается расширить линейку версий седана Elantra, превратив эту модель в целое семейство, в которое с большой долей вероятности войдет и кузов лифтбэк. Произойти это должно после смены поколений данной модели.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Hyundai Solaris , Алексей Калицев
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