Hyundai Solaris может получить кросс-версию для России 

Одна из самых популярных моделей компании Hyundai может получить в России кросс-версию. Об этом сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев на официальном YouTube-канале бренда. Речь о седане Solaris.

«Мы рассматриваем такую возможность, изучая конкурентов и спрос. Это не ближайшая перспектива, и, скорее всего, это будет модель следующего поколения. Но если будет сохраняться тенденция повышения спроса на универсалы, особенно с увеличенным клиренсом и SUV-пакетом, то, возможно, мы запустим такой автомобиль», — заявил топ-менеджер, отвечая на вопрос подписчиков о возможности появлении Solaris в кузове универсал.

Кроме того, по словам Алексея Калицева, российский офис Hyundai постарается расширить линейку версий седана Elantra, превратив эту модель в целое семейство, в которое с большой долей вероятности войдет и кузов лифтбэк. Произойти это должно после смены поколений данной модели.