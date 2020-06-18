Москвичи смогут обжаловать штрафы через смартфоны

Московские автолюбители смогут обжаловать выписанные постановления за нарушения ПДД в приложении «Парковки Москвы».

Разработчики программного обеспечения заявили, что в августе выпустят обновление, после которого через приложение водители столицы России смогут обжаловать постановления, выписанные за нарушения ПДД.

Также порадовали разработчики еще одним обновлением, которое ожидается только в конце лета, — возможность проведения регистрации для организаций в личном кабинете. После этого представители компаний смогут «привязать» все свои автомобили и оплачивать парковку с корпоративного счета.

Сможет новая версия программного обеспечения заинтересовать и тех водителей, которые имеют некоторые ограничения, связанные со здоровьем. Теперь поиск ближайшего места для инвалидов доступен прямо через приложение.

Последнее крупное обновление в программе «Парковки Москвы» проведено в начале нынешнего года. Тогда автолюбители города получили возможность оплачивать услуги эвакуации с телефона.