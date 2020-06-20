На сколько и почему в этом году подорожал бензин? 

«Давайте подождем недельку, тогда будет понятно», — отвечает на вопрос о ценах на бензин московский самозанятый предприниматель Александр. Раньше он работал в сфере такси, сейчас занимается грузоперевозками. Он заметил, что весной резко упала стоимость газомоторного топлива, примерно на 15%. А потом выросла, где-то на треть. То есть в итоге газ подорожал от мартовской-апрельской цены примерно на 5-10%. Причины наш собеседник пока не понимает.

Что же касается бензина, то Александр пользуется системой лояльности и сейчас покупает топливо со скидкой. Благо крупные производители вкупе с банками такую возможность еще дают. В мае, как говорит Александр, роста цен он не почувствовал.

Александр, самозанятый предприниматель: «На время коронавируса было ощущение, что цена встала. У крупных сетевых компаний скидки на топливо возросли даже. Какие-то акции, акционные такие штуки — было ощущение некоторого такого удешевления, но через маркетинговые операции, то есть через скидки там и так далее. Вот сейчас опять наметился рост, по бензину он не так заметен, хотя, опять же индивидуально. Я не очень замечаю рост, потому что у меня дисконты от банков по программам кешбэк».

Минэнерго говорят, что цена на бензин растет ниже инфляции. Если она с начала года составила 2,5%, то стоимость бензина повысилась всего на 0,4%. А дизель на такую же величину и вовсе подешевел, что естественно — зима закончилась, да и была она аномально теплой.

По данным Росстата, Аи-95 за прошлую неделю вырос на 10 копеек за литр, Аи-92 — на 8. Но в процентном соотношении это совсем немного. И все-таки, повышение ощущается, говорит столичный таксист Андрей.

— Где-то раз в месяц, раз в полтора месяца, цены понемногу повышают.

— Такого, чтобы снижались, не было?

— Ха-ха-ха! К сожалению, нет. Цены на бензин у нас в России не снижаются.

Стоимость бензина на петербургской бирже побила очередной рекорд. Максимумы обновлялись три дня подряд. 18 июня ФАС сообщила, что проводит проверку на предмет сговора. И уже в пятницу цены пошли вниз. Правда, лишь на 0,02%. Вполне логичное объяснение волатильности — выход из карантина, который подстегнул спрос и цены.

Причем в Москве ослабление произошло достаточно внезапно, что и отразилось на поведении трейдеров. Через биржу в Санкт-Петербурге продают всего около 20% топлива нашего внутреннего рынка. И все-таки биржа — это маркер. То, что происходит на площадке, влияет на розничные цены, утверждает президент Независимого топливного союза Павел Баженов

Павел Баженов, президент Независимого топливного союза:«Розничная цена у нас под пристальным контролем государства, и де-факто она регулируется ростом в рамках инфляции. Но чрезмерный рост оптовых цен всегда создает большие проблемы, потому что убивает экономику розницы. А когда разница перестает работать в плюс, это неизбежно подталкивает владельцев сетей повышать цены, поэтому как здесь ни контролируй, как палкой ни грози, а все равно экономика есть экономика».

Около 30% в цене литра бензина — это налоги, главным образом акциз. Причем эти сборы регулярно повышают. При высоких мировых ценах на нефть власти платят производителям топлива компенсации — за недополученные доходы от экспорта нефтепродуктов, которые они продают по условно невысоким ценам внутри страны. А когда стоимость нефти падает, то, наоборот, производители делятся с государством — прибылью, полученной на внутреннем рынке. Поэтому наши российские цены на топливо не зависят от мировых цен на нефть. Бензин дорожает, но все-таки в пределах инфляции.

У нефтяных компаний своя позиция. Они напоминают, что весной из-за карантина резко упал спрос на топливо — и у нас, и во всем мире. А система компенсаций сделала производство нефтепродуктов нерентабельным. Сейчас, после выхода из карантина, спрос резко растет. Что, собственно, и вызвало скачок цен на бирже. Хотя, как было замечено в правительстве, на розничном рынке это не отразилось.