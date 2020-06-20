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Tesla решила сэкономить на премиях сотрудникам из-за пандемии 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Tesla сэкономит на премиях сотрудникам из-за пандемии
Фото: EPA
Американская компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, решила сэкономить на премиях сотрудникам из-за пандемии и заморозила вознаграждения. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо руководителя кадрового отдела компании Валери Каперс Уоркмен.
«Ввиду экономических последствий COVID-19 для нашего предприятия и практически любого бизнеса в мире все уведомления о начислении вознаграждений, которые вы получали в предыдущие месяцы, не будут выполняться, так как мы заменяем предыдущий цикл таких начислений новым циклом, начинающимся в июле», — цитирует телеканал письмо Уоркмен.
Решение обусловлено желанием «процветания Tesla после пандемии», добавила она.
Согласно уведомлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в компании Маска работают 48 тысяч человек.
США переживают невиданный со времен Великой депрессии спад занятости и безработицу на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Сокращение рабочих мест превысило в два раза то, что было зафиксировано во время кризиса 2007-2009 годов.
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Автоновости , Tesla
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