Tesla сэкономит на премиях сотрудникам из-за пандемии

Американская компания Tesla , принадлежащая Илону Маску, решила сэкономить на премиях сотрудникам из-за пандемии и заморозила вознаграждения. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо руководителя кадрового отдела компании Валери Каперс Уоркмен.

«Ввиду экономических последствий COVID-19 для нашего предприятия и практически любого бизнеса в мире все уведомления о начислении вознаграждений, которые вы получали в предыдущие месяцы, не будут выполняться, так как мы заменяем предыдущий цикл таких начислений новым циклом, начинающимся в июле», — цитирует телеканал письмо Уоркмен.

Решение обусловлено желанием «процветания Tesla после пандемии», добавила она.

Согласно уведомлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в компании Маска работают 48 тысяч человек.

США переживают невиданный со времен Великой депрессии спад занятости и безработицу на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Сокращение рабочих мест превысило в два раза то, что было зафиксировано во время кризиса 2007-2009 годов.