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СМИ: BMW намерена сократить более 6 тыс. сотрудников 

ТАСС и ещё 1 4 часа назад
BMW сократит более 6 тыс. сотрудников
Фото: globallookpress.com
Автоконцерн BMW планируют сократить штат сотрудников на 6 тыс. человек из-за кризиса в отрасли в связи с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила газета Handelsblatt.
По ее сведениям, руководство уже определило 6 тыс. должностей для сокращения, помимо этого компания будет отказываться от услуг рабочих с временными контрактами, таким образом общее число увольнений может приблизиться к 10 тыс. Сокращения будут проводиться на добровольной основе, в основном они нацелены на сотрудников старшего возраста.
Как отмечает издание, BMW идет по аналогичному пути с конкурентами: Daimler собирается уволить порядка 15 тыс. рабочих, а в Audi намерены сократить около 9,5 тыс. сотрудников.
В период с января по май 2020 года спрос в ЕС на новые легковые автомобили сократился на 41,5%. Согласно документу Европейской ассоциации автопроизводителей, за этот период продажи сократились на 54,2% в Испании, на 50,4% в Италии и на 48,5% во Франции. За первые пять месяцев 2020 года в Германии продажи автомобилей упали на 35%.
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Комментарии
Автоновости , Другое , Audi , BMW , Daimler , ЕС , Handelsblatt
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