Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Запорожец» с рекордно маленьким пробегом 25 лет простоял в гараже 

Motor.ru 3 часа назад
Найден «Запорожец» с рекордно маленьким пробегом
Фото: Motor.ru
Блогер Roma Urraco опубликовал видео с очередной находкой. На этот раз он обнаружил ЗАЗ-968М «Запорожец» последнего, 1994 года выпуска, который проехал всего 17 километров — это рекордно маленький пробег. Автомобиль на 25 лет забыли в гараже во Львове.
Долгое нахождение взаперти не пошли «Запорожцу» на пользу. Кузов хоть и не тронут коррозией, но на нём скопился слой полувековой пыли, расплылись пятна заводской смазки, а днище автомобиля подпирают деревянные балки. Салон сохранился значительно лучше: обивка лишь немного запылилась, стекла и панель приборов остались целыми.
ЗАЗ-968М пошёл в серию в конце 1979 года, а последний экземпляр сошёл с конвейера 15 апреля 1994 года. От своего предшественника, ЗАЗ-968А, он отличался усовершенствованными задними фонарями прямоугольной формы, прямоугольными же поворотниками и более вместительным багажником. В зависимости от модификации автомобили комплектовались моторами мощностью 41, 45 и 50 лошадиных сил.
Этот далеко не первый «Запорожец» в коллекции украинского блогера. В марте этого года одном из гаражей Херсонской области был найден ЗАЗ-968М с пробегом 71 километр. А начале декабря 2019 года Roma Urraco тестировал «Запорожец» с довольно скромным для почти 30-летнего автомобиля пробегом в 121 километр.
Видео дня. Пожарный собрал авто в память о ветеране ВОВ
Motor.ru: последние новости
В Москве пересчитали дорожные знаки. Запрещающих — более 60 тысяч! В Москве пересчитали дорожные знаки. Запрещающих — более 60 тысяч! Стали известны сроки появления новой Hyundai Creta в России Стали известны сроки появления новой Hyundai Creta в России Раскрыт новый Nissan X-Trail Раскрыт новый Nissan X-Trail
Комментарии 1
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В озере в РФ нашли автомобиль с мертвой семейной парой
В озере в РФ нашли автомобиль с мертвой семейной парой
Россиянка на грузовике передавила стадо овец
Россиянка на грузовике передавила стадо овец
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
Автомобили с вариатором: почему их отказываются покупать
Автомобили с вариатором: почему их отказываются покупать
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
00:27
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение