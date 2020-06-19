Найден «Запорожец» с рекордно маленьким пробегом

Блогер Roma Urraco опубликовал видео с очередной находкой. На этот раз он обнаружил ЗАЗ-968М «Запорожец» последнего, 1994 года выпуска, который проехал всего 17 километров — это рекордно маленький пробег. Автомобиль на 25 лет забыли в гараже во Львове.

Долгое нахождение взаперти не пошли «Запорожцу» на пользу. Кузов хоть и не тронут коррозией, но на нём скопился слой полувековой пыли, расплылись пятна заводской смазки, а днище автомобиля подпирают деревянные балки. Салон сохранился значительно лучше: обивка лишь немного запылилась, стекла и панель приборов остались целыми.

ЗАЗ-968М пошёл в серию в конце 1979 года, а последний экземпляр сошёл с конвейера 15 апреля 1994 года. От своего предшественника, ЗАЗ-968А, он отличался усовершенствованными задними фонарями прямоугольной формы, прямоугольными же поворотниками и более вместительным багажником. В зависимости от модификации автомобили комплектовались моторами мощностью 41, 45 и 50 лошадиных сил.

Этот далеко не первый «Запорожец» в коллекции украинского блогера. В марте этого года одном из гаражей Херсонской области был найден ЗАЗ-968М с пробегом 71 километр. А начале декабря 2019 года Roma Urraco тестировал «Запорожец» с довольно скромным для почти 30-летнего автомобиля пробегом в 121 километр.