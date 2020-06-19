Tesla Cybertruck станет музейным экспонатом 

Экстравагантный Tesla Cybertruck будет выставлен в качестве экспоната в здании музея Петерсена, который находится в Соединенных Штатах.

Музей, располагающийся в Лос-Анджелесе, приступил к приему посетителей. В фойе автомузея будет выставлен Tesla Cybertruck, таким образом, сотрудники считают, что можно привлечь дополнительных посетителей.

После представления электропикапа прошло время и 19 июня будет первым днем, когда транспортное средство будет вновь доступно для обозрения. В стенах музейного заведения электрокар пробудет до 27 июня. В свое время в стенах музея Петерсена уже побывали другие машины этого автопроизводителя. Здесь демонстрировались Model S и Roadster.

В настоящее время, Cybertruck уже можно заказать для последующего приобретения. Для того, чтобы оформить заявку на это транспортное средство, достаточно внести первоначальный взнос равный 100 долларам. В первые месяцы после старта продаж уже оставлено более полумиллиона заявок на приобретение пикапа.