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В Москве пересчитали дорожные знаки. Запрещающих — более 60 тысяч! 

Motor.ru 41 минуту назад
В Москве пересчитали дорожные знаки
Фото: Motor.ru
Столичный центр организации дорожного движения пересчитал все знаки, установленные в Москве. Всего на столичных улицах находятся 460 тысяч знаков и информационных табличек.
При этом более 60 тысяч из этих знаков запрещают остановку или въезд транспорта. А самым популярным знаком стал указатель пешеходного перехода: их в Москве установлено 73 тысячи. О работе эвакуатора информируют 39 тысяч знаков.
Еще 13 тысяч знаков предупреждают о движении по главной дороге, а 11 тысяч — о необходимости уступить дорогу. О стоп-линии информируют восемь тысяч знаков и еще 700 штук предупреждают о работе камер фото— и видеофиксации.
Накануне в столице проверили качество бензина. Для изучения взяли топливо с октановым числом 92 и изучили образцы с семи московских заправок. Его оценивали более чем по тридцати параметрам качества и безопасности. По итогу, ни одного некачественного образца эксперты не выявили.
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