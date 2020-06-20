Власти задумались о снижении транспортного налога 

По данным издания, письмо с таким предложением Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху . По мнению депутата, такую меру необходимо распространить на жителей регионов, в которых вводили режим повышенной готовности.

Власов заявил, что снижение налога станет «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки»: большинство россиян провели дома больше месяца и не пользовались машинами в этот период.

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин поручил к 1 июня 2020 года списать налоги для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций за II квартал.

Также было решено списать авансовые платежи по налогам и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий — индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Налог за 2019 год вернут самозанятым, также им выделят деньги из бюджета на уплату налога в 2020-м.