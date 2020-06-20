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Власти задумались о снижении транспортного налога 

Мария Иванова 3 часа назад
Власти задумались о снижении транспортного налога
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить транспортный налог в 2020 году на 25 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, письмо с таким предложением Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху. По мнению депутата, такую меру необходимо распространить на жителей регионов, в которых вводили режим повышенной готовности.
Власов заявил, что снижение налога станет «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки»: большинство россиян провели дома больше месяца и не пользовались машинами в этот период.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин поручил к 1 июня 2020 года списать налоги для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций за II квартал.
Также было решено списать авансовые платежи по налогам и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий — индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Налог за 2019 год вернут самозанятым, также им выделят деньги из бюджета на уплату налога в 2020-м.
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Автоновости , Василий Власов , Евгений Дитрих , Владимир Путин , Госдума
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