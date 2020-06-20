В России взлетели цены на автомобили

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В России 18 марок изменили цены на автомобили 

runews24.ru 1 час назад
Аналитики издания «Цена Авто» отметили, что повышение цен было обусловлено ослаблением курса рубля, которое последовало за обвалом котировок нефти.
Подорожали все автомобили УАЗ — на 2,7-3,9%. Это касается и линейки японского Subaru, которые стали дороже на 3,4-7,3%, а также корейского Genesis — на 1,1-2,4%.
У некоторых брендов повысились стоимость большинства моделей. Это относится к Cadillac — на 7,6-11%; Chevrolet — на 1,5-8,7 процента; Geely — на 2-2,9%; Hyundai — на 0,4-0,9%.
Автомобильные бренды, которые всё ещё не подняли цены на свои автомобили
При этом большинство компаний ограничилось несколькими моделями.
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Автоновости , Видео , Hyundai , Geely , Subaru , Chevrolet , Cadillac , УАЗ
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