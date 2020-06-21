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Названы пять ошибок экономии на обслуживании авто 

Павел Тиунов 9 часов назад
Названы пять ошибок экономии на обслуживании авто
Фото: ТАСС
Автоэксперт Михаил Колодочкин назвал пять способов экономии на обслуживании автомобиля, которые в результате могут привести к плачевным последствиям. В перечне — дешевый бензин, недорогие запчасти, контрафактное масло и т.д., сообщает РИА Новости.
По мнению специалиста, если производитель рекомендует заливать в бак нового авто 94-й бензин, то размениваться на 92-й, выискивая в этом выгоду, не стоит. Как минимум, уверяет Колодочкин, это повлечет за собой отказ официального дилера от гарантийного ремонта в случае возникновения неполадки.
Не стоит экономить и на охлаждающей жидкости. Её замена должна происходить регулярно, согласно установленному графику. Дело в том, отмечает эксперт, что со временем компоненты техжидкости теряют эффективность, что может привести к перегреву двигателя, окислению металлических частей агрегата, разрушению термостата и другим проблемам.
Кузов авто нужно тщательно мыть. И чем чаще, тем лучше. Экономия на автомойке может пагубно сказаться на состоянии дорогостоящих элементов, которые рано или поздно покрываются сколами и микротрещинами. Если устранить их вовремя, можно избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
Экономия на запчастях также сомнительна, особенно если комплектующие изготовлены. неизвестным производителем.
«Цена такой "экономии" может стать трагической», — цитирует агентство слова Колодочкина.
Наконец, моторное масло, приобретенное по низкой цене, способно осложнить жизнь экономного водителя. Эксперт напоминает, что и менять техжидкость нужно регулярно. В противном случае капремонта не избежать.
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Автоновости , РИА Новости
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