Названы пять ошибок экономии на обслуживании авто 

Автоэксперт Михаил Колодочкин назвал пять способов экономии на обслуживании автомобиля, которые в результате могут привести к плачевным последствиям. В перечне — дешевый бензин, недорогие запчасти, контрафактное масло и т.д., сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, если производитель рекомендует заливать в бак нового авто 94-й бензин, то размениваться на 92-й, выискивая в этом выгоду, не стоит. Как минимум, уверяет Колодочкин, это повлечет за собой отказ официального дилера от гарантийного ремонта в случае возникновения неполадки.

Не стоит экономить и на охлаждающей жидкости. Её замена должна происходить регулярно, согласно установленному графику. Дело в том, отмечает эксперт, что со временем компоненты техжидкости теряют эффективность, что может привести к перегреву двигателя, окислению металлических частей агрегата, разрушению термостата и другим проблемам.

Кузов авто нужно тщательно мыть. И чем чаще, тем лучше. Экономия на автомойке может пагубно сказаться на состоянии дорогостоящих элементов, которые рано или поздно покрываются сколами и микротрещинами. Если устранить их вовремя, можно избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Экономия на запчастях также сомнительна, особенно если комплектующие изготовлены. неизвестным производителем.

«Цена такой "экономии" может стать трагической», — цитирует агентство слова Колодочкина.

Наконец, моторное масло, приобретенное по низкой цене, способно осложнить жизнь экономного водителя. Эксперт напоминает, что и менять техжидкость нужно регулярно. В противном случае капремонта не избежать.