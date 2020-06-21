«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен

Как писал «Рамблер», биржевая стоимость тонны Аи-95 с начала месяца выросла более чем на девять процентов, достигнув исторического максимума. По итогам 17 июня тонна бензина этой марки продавалась за 56,751 тысячи рублей.

Баженов заявил, что ситуация начала обостряться еще в конце мая. С тех пор цены на мелкий опт растут каждую неделю.

Эксперт считает, что это связано со снижением биржевых нормативов и ограничением импорта.

«Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин», — заявил Баженов.

Он допускает, что происходящее на биржах отразится на рознице, так как заправки не смогут работать в таких условиях.