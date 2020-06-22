Honda начала продажи новой топ-версии кроссовера CR-V 

Компания Honda начала продажи новой комплектации кроссовера CR-V на внутреннем рынке. Топовое исполнение Black Edition легко узнать по ультимативному чёрному оформлению интерьера и экстерьера, тонированной оптике, 18-дюймовым алюминиевым антрацитовым дискам и тёмному хрому радиаторной решётки.

В салоне «очень чёрной» Honda CR-V кресла обшиты натуральной кожей, на спинках передних сидений — тиснение Black Edition. Поскольку спецверсия находится на вершине гаммы, оснащение богатое, однако выбрать цвет отделки потолка, обивки сидений и декоративных вставок в интерьере нельзя.

Технически Honda CR-V Black Edition не изменилась: кроссовер можно заказать с 1,5-литровой «турбочетвёркой» мощностью 190 лошадиных сил или с 215-сильной гибридной силовой установкой, состоящей из «атмосферника» 2.0 и электродвигателя. Базовые CR-V переднеприводные, за доплату можно заказать полноприводную трансмиссию и трёхрядный салон.

Одновременно с дебютов версии Black Edition фирма Honda локально обновила все CR-V. На всех кроссоверах вне зависимости от комплектации появились динамичные передние указатели поворота, функция автоматического опускания зеркал при включении задней скорости и руль с подогревом. В некоторых исполнениях появился иной руль, подогрев задних сидений, а также новые варианты отделки.

В Японии продажи модернизированных Honda CR-V уже начались. Базовая версия с передним приводом стоит 3 миллиона 361 тысячу 600 йен, за богатую версию Black Edition придётся выложить минимум 3 миллиона 774 тысячи 100 йен, а гибридный кроссовер в исполнении Black Edition обойдётся ещё на миллион йен дороже.

В России Honda CR-V тоже продаётся: стартовая цена кроссовера со 150-сильным «атмосферником» 2.0, полным приводом и вариатором — 2,2 миллиона рублей, однако за эти деньги предлагают вседорожник 2019 года выпуска.