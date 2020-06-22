Российских водителей ждет ряд нововведений 

С 1 июля власти приготовили для российских автомобилистов три нововведения: новые правила регистрации тюнинга, поправки в технический регламент Таможенного союза, усложняющие ввоз некоторой техники, и тесты на хронический алкоголизм. Об этом сообщает «Прайм».

С начала июля водителям, которые хотят добавить на авто силовые бамперы, газобаллонное оборудование, экспедиционный багажник или тягово-прицепное приспособление, придется заранее пройти расширенные технические испытания, а затем зарегистрировать авто в ГИБДД . Это касается и водителей, желающих модернизировать салон, к примеру, заменить заводские кресла.

Кроме того, с 1 июля в страну запретят ввозить праворульные самосвалы, экскаваторы, грузовики с манипуляторами, тягачи, пассажирские автобусы и праворульную технику категорий М2 и М3. Для ввоза праворульных легковушек потребуется индивидуальная сертификация и получение свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в испытательной лаборатории (обойтись это может более чем в 15 тысяч рублей).

«Прайм» отмечает, что с июля всех водителей будут тестировать на хронический алкоголизм перед выдачей медицинской справки. Стоимость таких тестов пока неизвестна.