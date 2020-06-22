Kia Seltos станет электромобилем до конца года 

Компания Kia в августе начнет серийное производство электрической версии кроссовера Seltos. Электромобиль будут выпускать в Китае, и только для местного рынка.

По сообщениям портала IndianAutosBlog, электрический Seltos будет оборудован базовой силовой установкой от Hyundai Kona Electric, которая включает в себя электродвигатель мощностью 136 лошадиных сил и тяговую батарею емкостью 39,2 киловатт/часов. Запас хода электрокроссовера составляет триста километров.

В то же время, электрический Hyundai можно приобрести в модификации с 204-сильным электромотором и аккумуляторной батареей на 64 киловатт/часов. Подобная силовая установка позволяет электрокару проезжать на одном заряде около 470 километров, а с нуля до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 7,6 секунды.

Производство электрического Kia Seltos стартует до конца августа в Китае. Ежегодно планируется выпускать десять тысяч электрокаров, которые будут предназначены только для местного рынка. В России стандартный Kia Seltos оборудуется бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы, двухлитровым мотором, выдающим 149 лошадиных сил, а также 177-сильным турбомотором. Стоимость Kia Seltos в России начинается 1 129 000 рублей.