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Kia Seltos станет электромобилем до конца года 

Motor.ru 4 часа назад
Kia Seltos станет электромобилем до конца года
Фото: Kia
Компания Kia в августе начнет серийное производство электрической версии кроссовера Seltos. Электромобиль будут выпускать в Китае, и только для местного рынка.
По сообщениям портала IndianAutosBlog, электрический Seltos будет оборудован базовой силовой установкой от Hyundai Kona Electric, которая включает в себя электродвигатель мощностью 136 лошадиных сил и тяговую батарею емкостью 39,2 киловатт/часов. Запас хода электрокроссовера составляет триста километров.
В то же время, электрический Hyundai можно приобрести в модификации с 204-сильным электромотором и аккумуляторной батареей на 64 киловатт/часов. Подобная силовая установка позволяет электрокару проезжать на одном заряде около 470 километров, а с нуля до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 7,6 секунды.
Производство электрического Kia Seltos стартует до конца августа в Китае. Ежегодно планируется выпускать десять тысяч электрокаров, которые будут предназначены только для местного рынка. В России стандартный Kia Seltos оборудуется бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы, двухлитровым мотором, выдающим 149 лошадиных сил, а также 177-сильным турбомотором. Стоимость Kia Seltos в России начинается 1 129 000 рублей.
В середине апреля сообщалось, что компания Ford запустит производство электрического и гибридного пикапа F-150. В модификации гибрида. Ожидается, что электрическая силовая установка позволит самому популярного пикапу марки проезжать до пятисот километров.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Hyundai Kona , Ford
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