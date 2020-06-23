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iPhone превратят в цифровой ключ от машины 

Авторамблер 4 часа назад
iPhone превратят в цифровой ключ от машины
Фото: Авторамблер
Смартфоны от Apple получат функцию Digital Key, с помощью которой можно будет открыть и завести автомобиль. Первыми с цифровым ключом "подружатся" модели BMW.
Новая функция была представлена в ходе презентации операционной системы iOS 14. Она появится до конца 2020 года и будет доступна для iPhone и часов Apple Watch.
Функция использует технологию беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC), благодаря которой нужно будет только дотронуться до экрана смартфона, поднесенного к ручке автомобиля, чтобы открыть его. Помещенный в отсек для гаджетов iPhone с ключом позволит завести мотор.
Ключом можно будет делиться с семьей и друзьями через iMessage — службу обмена мгновенными сообщениями, разработанную Apple. Доступ может быть передан пяти людям, при этом владелец сможет устанавливать ограничения по мощности, скорости, а также громкости радио.
По словам разработчиков, ключ будет полностью безопасным и продолжит работать в течение пяти часов после отключения телефона из-за низкого заряда.
Apple заключила партнерство с BMW, в рамках которого первыми ключ получат автомобили баварской марки. Так, BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 серий, а также X5, X6, X7, X5M, X6M и Z4, выпущенные после 1 июля 2020 года в 45 странах, можно будет открывать ключом iPhone. Однако необходимо иметь и относительно новый гаджет — iPhone XR, iPhone XS, Apple Watch Series 5 или новее.
Также в Apple сообщили, что идет работа над ключом, который позволит разблокировать автомобиль, не вынимая iPhone из кармана. В ходе сотрудничества с BMW американская компания также разработает "умные маршруты" для электрокаров, базирующиеся на Apple Maps.
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Автоновости , BMW , Apple
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