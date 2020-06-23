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В Госдуме предложили увеличить время бесплатной парковки 

Авторамблер и ещё 1 2 часа назад
В Госдуме предложили увеличить время бесплатной парковки
Фото: mos.ru
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести бесплатную 10-минутную парковку. Его рассмотрят в июле нынешнего года.
Проект разработали глава Комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, первый зампред Комитета Виталий Ефимов и замглавы Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сообщает во вторник "Дума. ТВ".
Законопроект касается не только Москвы и в случае его принятия будет работать и в других регионах, где есть платная парковка.
Это не первый раз, когда в Госдуму вносят предложение увеличить время бесплатной парковки. Аналогичный законопроект был внесен прошлым летом теми же депутатами. Они отмечали, что в таком случае водителям хватит времени загрузить и разгрузить авто, не спеша высадить пассажиров и не оплачивать остановку как стоянку.
Законопроект раскритиковали в Дептрансе — в ведомстве отметили, что система парковок Москвы устроена оптимально и не нуждается в корректировке.
Напомним, на сегодняшний день в Москве бесплатно можно запарковаться только на пять минут. Максимальная стоимость часа парковки в столице составляет 380 руб., а штраф за неоплаченную парковку — 5 тыс. руб.
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Комментарии
Автоновости , Виталий Ефимов , Евгений Москвичев , Вячеслав Лысаков , Госдума , Конституционный комитет Госдумы
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