В Госдуме предложили увеличить время бесплатной парковки 

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести бесплатную 10-минутную парковку. Его рассмотрят в июле нынешнего года.

Законопроект касается не только Москвы и в случае его принятия будет работать и в других регионах, где есть платная парковка.

Это не первый раз, когда в Госдуму вносят предложение увеличить время бесплатной парковки. Аналогичный законопроект был внесен прошлым летом теми же депутатами. Они отмечали, что в таком случае водителям хватит времени загрузить и разгрузить авто, не спеша высадить пассажиров и не оплачивать остановку как стоянку.

Законопроект раскритиковали в Дептрансе — в ведомстве отметили, что система парковок Москвы устроена оптимально и не нуждается в корректировке.

Напомним, на сегодняшний день в Москве бесплатно можно запарковаться только на пять минут. Максимальная стоимость часа парковки в столице составляет 380 руб., а штраф за неоплаченную парковку — 5 тыс. руб.