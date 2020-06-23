С помощью мобильных приложений в России штрафуют многих водителей, однако в Верховном суде считают, что снимка на телефон для доказательства нарушения недостаточно.

В качестве примера суд привел историю гражданки Татьяны Дягилевой, которая получила по почте штраф за неправильную парковку. Утверждалось, что водительница припарковалась на тротуаре, где ее и автомобиль заснял на телефон бдительный прохожий.

Дягилева попыталась обжаловать постановление, утверждая, что ее машина находилась на не тротуаре, однако суды не пожелали разобраться в ситуации. Тогда женщина обратилась в Верховный суд.

В высшей инстанции постановили, что суды не проверили доводы заявителя должным образом, а также не допросили должностное лицо, которое вынесло штраф.

В судах утверждали, что автомобиль стоял на территории, которая не может считаться стоянкой, так как она вымощена плиткой и устроена для прохода пешеходов. Однако Верховному суду довод показался недостаточным для штрафа.

"Утверждение о том, что покрытие, вымощенное тротуарной плиткой, сделано для прохода пешеходов к домам, ничем не подтверждается. Произрастание зеленых насаждений не свидетельствует о том, что спорный участок является тротуаром и не опровергает содержащиеся в письмах чиновников сведения о том, что названный участок является придомовой территорией", — цитирует "Российская газета" постановление суда.

Кроме этого ВС напомнил о презумпции невиновности, которая сохраняется при фиксации нарушения с помощью фото или видео. В таком случае суды обязаны провести полное и своевременное выяснение обстоятельств.

Дело Дягилевой было отправлено на новое рассмотрение в Измайловский суд Москвы.