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Верховный суд разъяснил, почему фото — не доказательство нарушения 

Авторамблер 2 часа назад
Почему фото — не доказательство нарушения
Фото: Авторамблер
С помощью мобильных приложений в России штрафуют многих водителей, однако в Верховном суде считают, что снимка на телефон для доказательства нарушения недостаточно.
В качестве примера суд привел историю гражданки Татьяны Дягилевой, которая получила по почте штраф за неправильную парковку. Утверждалось, что водительница припарковалась на тротуаре, где ее и автомобиль заснял на телефон бдительный прохожий.
Дягилева попыталась обжаловать постановление, утверждая, что ее машина находилась на не тротуаре, однако суды не пожелали разобраться в ситуации. Тогда женщина обратилась в Верховный суд.
В высшей инстанции постановили, что суды не проверили доводы заявителя должным образом, а также не допросили должностное лицо, которое вынесло штраф.
В судах утверждали, что автомобиль стоял на территории, которая не может считаться стоянкой, так как она вымощена плиткой и устроена для прохода пешеходов. Однако Верховному суду довод показался недостаточным для штрафа.
"Утверждение о том, что покрытие, вымощенное тротуарной плиткой, сделано для прохода пешеходов к домам, ничем не подтверждается. Произрастание зеленых насаждений не свидетельствует о том, что спорный участок является тротуаром и не опровергает содержащиеся в письмах чиновников сведения о том, что названный участок является придомовой территорией", — цитирует "Российская газета" постановление суда.
Кроме этого ВС напомнил о презумпции невиновности, которая сохраняется при фиксации нарушения с помощью фото или видео. В таком случае суды обязаны провести полное и своевременное выяснение обстоятельств.
Дело Дягилевой было отправлено на новое рассмотрение в Измайловский суд Москвы.
В новом КоАП, который вступит в силу с 1 января 2021 года, приложения "Помощник Москвы" и "Народный инспектор" могут оказаться вне закона. В кодексе прописано, в частности, что автоматические комплексы фиксации нарушений должны работать без непосредственного участия человека.
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Автоновости , Статьи , "Российская газета"
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