Nissan отказался отзывать автомобили из-за нарушений норм выбросов 

Представители компании Harcus Parker подали иск на бренд Nissan в Великобритании, заявив, что 100 тысяч машин данной марки нарушают нормы выбросов в стране. В свою очередь, ответчики данный иск отвергают.

Компания Harcus Parker предоставила в качестве доказательств запрос, прежде отправленный в министерство транспорта . По словам экспертов, в ответном письме были раскрыты ранее неизвестные данные и документы, где указано, чтоNissan Qashqai, оснащенные бензиновыми силовыми агрегатами, превысили нормы по выбросам до "15 раз".

Помимо этого, еще 700 000 транспортных средств от бренда Renault , оснащенных дизельными моторами, и почти столько же моделей Nissan получили некоторые дополнительные устройства, скрывающие реальные данные по выбросам на территории страны. Указываются модели Note, Juke Espace, Captur, Megane и несколько других. Все авто выпускались в период с 2009 до 2018 года.

Представители компании якобы уже просили разработчиков Nissan провести кампанию по отзыву и отремонтировать авто, но получили отказ. Еще в 2018 году между организациями произошел конфликт, тогда истец заявил, что Qashqai оснащается не тем оборудованием, согласно которому могут быть снижены выхлопы в атмосферу.