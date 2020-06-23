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Nissan отказался отзывать автомобили из-за нарушений норм выбросов 

Car.ru 1 час назад
Nissan отказался отзывать автомобили из-за нарушений норм выбросов
Фото: Car.ru
Представители компании Harcus Parker подали иск на бренд Nissan в Великобритании, заявив, что 100 тысяч машин данной марки нарушают нормы выбросов в стране. В свою очередь, ответчики данный иск отвергают.
Компания Harcus Parker предоставила в качестве доказательств запрос, прежде отправленный в министерство транспорта. По словам экспертов, в ответном письме были раскрыты ранее неизвестные данные и документы, где указано, чтоNissan Qashqai, оснащенные бензиновыми силовыми агрегатами, превысили нормы по выбросам до "15 раз".
Помимо этого, еще 700 000 транспортных средств от бренда Renault, оснащенных дизельными моторами, и почти столько же моделей Nissan получили некоторые дополнительные устройства, скрывающие реальные данные по выбросам на территории страны. Указываются модели Note, Juke Espace, Captur, Megane и несколько других. Все авто выпускались в период с 2009 до 2018 года.
Представители компании якобы уже просили разработчиков Nissan провести кампанию по отзыву и отремонтировать авто, но получили отказ. Еще в 2018 году между организациями произошел конфликт, тогда истец заявил, что Qashqai оснащается не тем оборудованием, согласно которому могут быть снижены выхлопы в атмосферу.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Renault , Минтранс РФ
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