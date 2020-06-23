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Московских водителей предупредили о пробках из-за гостей парада Победы 

Говорит Москва 8 часов назад
Московских водителей предупредили о пробках
Фото: ТАСС
Московских водителей предупредили о пробках из-за гостей парада Победы. Зарубежные делегации начнут прибывать уже сегодня.
«В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города», — сообщили в Центре организации дорожного движения.
Водителей просят заранее выбирать маршруты или вовсе отказаться от поездок на личных автомобилях в центр Москвы.
Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт завтра.
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