Lifan может покинуть российский рынок

Китайский автопроизводитель Lifan может уйти с российского рынка до конца 2020 года. Об этом во вторник сообщает издание "Газета.ру" со ссылкой на источники в отрасли.

По информации издания, возможный уход с рынка России связан с долговыми обязательствами компании в Китае. Общая задолженность Lifan перед кредиторами составляет 31 млрд юаней (около $4,4 млрд) и 60% этого долга должно быть погашено в 2020 году. В то же время в России производитель столкнулся с кризисом на автомобильном рынке, а также банкротством завода Derways , который занимался импортом и сборкой машин.

В дилерских центрах Lifan добавили изданию, что новых автомобилей уже нет в наличии. При этом собеседники "Газеты.ру" пояснили, что поддержка уже проданных автомобилей запасными частями будет продолжатся.

Эксперты, опрошенные ТАСС, отмечали, что на фоне кризиса с авторынка могут уйти компании, не имеющие собственного производства в России. При этом директор агентства "Автостат" Сергей Целиков уточнял, что "Lifan в этом году фактически сдулся, его уже фактически нет на рынке".

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Lifan в России в 2019 г. упали на 74%, до 3 960 шт.