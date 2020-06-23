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СМИ: автопроизводитель Lifan может покинуть российский рынок до конца года 

ТАСС и ещё 2 7 часов назад
Lifan может покинуть российский рынок
Фото: РИА Новости
Китайский автопроизводитель Lifan может уйти с российского рынка до конца 2020 года. Об этом во вторник сообщает издание "Газета.ру" со ссылкой на источники в отрасли.
По информации издания, возможный уход с рынка России связан с долговыми обязательствами компании в Китае. Общая задолженность Lifan перед кредиторами составляет 31 млрд юаней (около $4,4 млрд) и 60% этого долга должно быть погашено в 2020 году. В то же время в России производитель столкнулся с кризисом на автомобильном рынке, а также банкротством завода Derways, который занимался импортом и сборкой машин.
В дилерских центрах Lifan добавили изданию, что новых автомобилей уже нет в наличии. При этом собеседники "Газеты.ру" пояснили, что поддержка уже проданных автомобилей запасными частями будет продолжатся.
Эксперты, опрошенные ТАСС, отмечали, что на фоне кризиса с авторынка могут уйти компании, не имеющие собственного производства в России. При этом директор агентства "Автостат" Сергей Целиков уточнял, что "Lifan в этом году фактически сдулся, его уже фактически нет на рынке".
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Lifan в России в 2019 г. упали на 74%, до 3 960 шт.
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Комментарии
Автоновости , Lifan , Derways , Сергей Целиков , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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