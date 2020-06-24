Столичные машины в воде. Кто за это заплатит? 

Москвичи накануне немного поплавали, южный район столицы изрядно затопило. И тут конечно же возникает вопрос, а на ком лежит ответственность и кто должен платить пострадавшим? Не секрет, что в таких ситуациях больше всего страдают автомобилисты. Теперь многие должны тратить по 100 тысяч рублей на ремонт своих автомобилей, а некоторые уже спасти не получится. Давайте разберёмся почему всё-таки Москву затопило и кто за это должен ответить?

Совершенно не важно с какой скоростью начали откачивать воду с Варшавского шоссе в субботу, вся картина ещё долгое время будет стоять перед глазами очевидцев. Автобусы, автомобили под воздействием волны, буквально плавали по воде. В Балашихе под водой пропадали целые кварталы и конечно же от этого очень сильно страдали водители, которые ничем не могли помочь своим машинам. Специалисты СТО говорят о том, что обращения после этого случая поступали и сумма среднего чека составляла 100 тысяч рублей. Сюда входил полная химчистка салона, нужно прочищать все контакты и соединения и конечно же сушить всё, абсолютно всё.

Нашлись те, кто решил рискнуть и не глушить двигатель. А что делали? Да всё просто, переключались на летний "круиз" и так сказать сплавлялись по образовавшейся реке. Если жители других городов и регионов не понимают в чём дело, то только вдумайтесь, что в один день выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Некоторые транспортные средства сразу отключались и превращались в груду ненужного железа. Почему канализации не справились? Тут прям абсолютная случайность, дело в том, что из-за сильного ветра попадали деревья и листья, а так же ветки забили большинство канализаций.

На устранение этой проблемы ушло много времени, во-первых, нужно было оттащить деревья, а во-вторых, начать откачивать воду. Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева винит во всём коммунальщиков, которые получили несколько десятков миллиардов, но почему-то не предприняли ничего для того, чтобы отремонтировать ливневую канализацию. Впрочем вопрос об этом поднимается постоянно, но всё сводится только к шуткам, которые потом украшают заголовки новостей. Кто-то писал, что власти слишком увлеклись облагораживанием города, что совсем забыли про ливневую канализацию. В такую версию обязательно поверят те автомобилисты, которые видели как тонут их любимые автомобили. Давайте теперь разберёмся, а кто за это будет отвечать? Конечно же трясти деньги с мэрии бесполезно. До туда не достучишься, а если и получится это сделать, то наверняка вас пошлют куда-нибудь подальше. Тогда многие пойдут в страховую. И знаете что? Вас и оттуда отправят, ведь гидроудар никак не относится к страховому случаю. Автомобилист скажет, что случай страховой, ведь машина пострадала в результате природного явления. Но тогда специалист скажет вам, что это вы самостоятельно въехали в воду, в результате чего и произошёл гидроудар. И попробуйте тут поспорить, доказательств ведь нет.

Повезёт только тем, кого вода настигла на парковке. Вот в этом случае пострадавший может обратиться в страховую. А что, вы тоже запоминайте, мало ли. Тут знаете, как в игре 12 стульев, вот ездишь ты, ездишь и когда чувствуешь, что вода приближается, нужно быстрее всех заехать на свободную парковку. Так вот, предположим, что вы в момент затопления стояли на парковке, только не забудьте это дело сфотографировать, ведь на слово у нас никто никому не верит. Далее вызываем ДПС , эвакуатор и сохраняем все чеки.

В общем-то вы и сами понимаете, что в таких случаях страдают автомобилисты и платят тоже они. А куда уходят все эти миллиарды — это вопрос. Зато ролики, в которых автомобилисты сидят в полностью затопленных автомобилях, очень веселят пользователей социальных сетей. И похоже это единственный плюс всей ситуации.