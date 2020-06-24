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Автобренд Tesla вводит новые ограничения для своих клиентов 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Автобренд Tesla вводит новые ограничения для своих клиентов
Фото: Car.ru
Американский бренд Tesla не будет продавать новые кроссы Model Y клиентам, возвращающим экземпляры, которые были приобретены раньше. Данный запрет будет распространяться на таких людей на протяжении одного года. Это относится также к автомобилям с заводскими браками.
Представители компании отмечают, что это связано с большим спросом на вариацию Model Y. При этом недовольные покупатели не смогут произвести замену бракованного либо неисправного электрического кросса на новый автомобиль. В данном случае им просто возвратят деньги.
Данные ограничения распространены также на прочие машины автобренда. Если, в случае возврата электрокара, владелец будет уличён в обмане, ему будет запрещено посещать дилерские автомобильные центры Tesla на протяжении 12 месяцев. Этому способствует собственная дилерская сеть бренда и единая база, в которую заносят неблагонадежных клиентов.
Раньше передавалось, что американская компания Tesla столкнулась с некоторыми проблемами во время производства новых электрокаров Model Y. Речь идёт о некачественной сборке авто, задержке отгрузок машин покупателям, а также прочих производственных дефектах.
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Автоновости , Бортжурнал , Tesla
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