Автобренд Tesla вводит новые ограничения для своих клиентов 

Американский бренд Tesla не будет продавать новые кроссы Model Y клиентам, возвращающим экземпляры, которые были приобретены раньше. Данный запрет будет распространяться на таких людей на протяжении одного года. Это относится также к автомобилям с заводскими браками.

Представители компании отмечают, что это связано с большим спросом на вариацию Model Y. При этом недовольные покупатели не смогут произвести замену бракованного либо неисправного электрического кросса на новый автомобиль. В данном случае им просто возвратят деньги.

Данные ограничения распространены также на прочие машины автобренда. Если, в случае возврата электрокара, владелец будет уличён в обмане, ему будет запрещено посещать дилерские автомобильные центры Tesla на протяжении 12 месяцев. Этому способствует собственная дилерская сеть бренда и единая база, в которую заносят неблагонадежных клиентов.

Раньше передавалось, что американская компания Tesla столкнулась с некоторыми проблемами во время производства новых электрокаров Model Y. Речь идёт о некачественной сборке авто, задержке отгрузок машин покупателям, а также прочих производственных дефектах.