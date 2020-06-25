ГИБДД открыла «сезон охоты» на должников 

Сотрудники ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) объявили о рейдах, которые проходят в ряде регионов России. В ходе рейдов под кодовым названием "Дебитор" гаишники отлавливают должников по штрафам.

Неплательщиков останавливают на дорогах инспекторы, а также вычисляют с помощью дорожных камер.

В ГИБДД уже рассказали о прошедших рейдах в Пензе, Новосибирске, Томске, Тюмени, Свердловской и Кемеровской области. Так, в ходе пятидневного рейда в Нижегородской области гаишникам удалось взыскать с должников 126,3 тыс. руб. К административной ответственности были привлечены 30 человек.

В ГИБДД предупредили, что за просроченные штрафы водителей будут привлекать по статье 20.25 КоАП. В таком случае водителю грозит штраф на сумму, вдвое превышающую размер первоначального штрафа, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.

В ГИБДД предупредили, что некоторых водителей могут привлечь по статье 20.25 КоАП. За просроченный штраф автомобилисту грозит сумма, вдвое превышающая размер первоначального штрафа. Также за такую провинность водителя может ждать административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.