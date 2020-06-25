Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД открыла «сезон охоты» на должников 

Авторамблер и ещё 3 3 часа назад
ГИБДД открыла «сезон охоты» на должников
Фото: РИА "Новости" / Максим Блинов
Сотрудники ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) объявили о рейдах, которые проходят в ряде регионов России. В ходе рейдов под кодовым названием "Дебитор" гаишники отлавливают должников по штрафам.
Неплательщиков останавливают на дорогах инспекторы, а также вычисляют с помощью дорожных камер.
В ГИБДД уже рассказали о прошедших рейдах в Пензе, Новосибирске, Томске, Тюмени, Свердловской и Кемеровской области. Так, в ходе пятидневного рейда в Нижегородской области гаишникам удалось взыскать с должников 126,3 тыс. руб. К административной ответственности были привлечены 30 человек.
В ГИБДД предупредили, что за просроченные штрафы водителей будут привлекать по статье 20.25 КоАП. В таком случае водителю грозит штраф на сумму, вдвое превышающую размер первоначального штрафа, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.
В ГИБДД предупредили, что некоторых водителей могут привлечь по статье 20.25 КоАП. За просроченный штраф автомобилисту грозит сумма, вдвое превышающая размер первоначального штрафа. Также за такую провинность водителя может ждать административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.
Видео дня. Как и куда увозят неправильно припаркованные авто
Авторамблер: последние новости
АвтоВАЗ выпустит автомобиль на новой платформе АвтоВАЗ выпустит автомобиль на новой платформе Верховный суд разъяснил, почему фото – не доказательство нарушения Верховный суд разъяснил, почему фото – не доказательство нарушения В Госдуме предложили увеличить время бесплатной парковки В Госдуме предложили увеличить время бесплатной парковки
Комментарии 1
Автоновости , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Названы самые популярные у москвичей машины премиум-класса
Названы самые популярные у москвичей машины премиум-класса
Названы самые надежные подержанные автомобили
Названы самые надежные подержанные автомобили
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение