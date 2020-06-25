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ГИБДД устроила охоту на должников 

Мария Иванова и ещё 4 4 часа назад
ГИБДД открыла «сезон охоты» на должников
Фото: РИА "Новости" / Максим Блинов
ГИБДД и Федеральная служба судебных приставов начали проводить рейды для проверки водителей на наличие задолженности по штрафам. Об этом сообщает портал Autonews.
По данным портала, рейд «Дебитор» недавно был проведен в Нижегородской области. До этого аналогичные мероприятия состоялись в Пензе, Новосибирске, Томске, Тюмени, Свердловской и Кемеровской областях.
Благодаря рейду в Нижегородской области в бюджеты поступили просроченные долги на 126 300 рублей, 30 человек были привлечены к административной ответственности по административной статье 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания).
За просроченные штрафы водителям грозит наказание в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, до 15 суток ареста или обязательные работы на срок до 50 часов.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году российские водители получили более 142 миллионов штрафов. Это на 14 миллионов больше, чем в 2018-м.
Больше всего нарушителей было выявлено в столичном регионе, Свердловской областях, Татарстане и Краснодарском крае. Чаще всего они превышали скорость, игнорировали дорожные знаки и проезжали на красный сигнал светофора. Средний размер штрафа составил 828 рублей.
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Автоновости , ГИБДД
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