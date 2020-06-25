Ford предлагает бесплатную систему удаленного управления авто 

Новая система будет доступна для европейских владельцев машин бренда. Для того, чтобы ей воспользоваться необходимо будет установить специальное приложение, позволяющее управлять своим автомобилем.

Кроме того, в приложении владельцы смогут узнать всю необходимую информацию о своем автомобиле, а также внести новые данные или скорректировать ранее внесенные параметры. В настоящий момент времени система доступна всем желающим автомобилистам, эксплуатирующим машины компании, бесплатно.

Программа работает в тестовом режиме. Это позволяет производителям отследить то, как она поможет водителям и внести некоторые коррективы, которые могут понадобится.

В самом начале создания системы производители хотели ввести двухлетнюю абонентскую плату в размере 99 евро или 7 690 рублей. Но после пробного использования программы отказались от этой идеи, предоставив систему автомобилистам бесплатно.