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Ford предлагает бесплатную систему удаленного управления авто 

Car.ru 4 часа назад
Ford предлагает бесплатную систему удаленного управления авто
Фото: Car.ru
Новая система будет доступна для европейских владельцев машин бренда. Для того, чтобы ей воспользоваться необходимо будет установить специальное приложение, позволяющее управлять своим автомобилем.
Кроме того, в приложении владельцы смогут узнать всю необходимую информацию о своем автомобиле, а также внести новые данные или скорректировать ранее внесенные параметры. В настоящий момент времени система доступна всем желающим автомобилистам, эксплуатирующим машины компании, бесплатно.
Программа работает в тестовом режиме. Это позволяет производителям отследить то, как она поможет водителям и внести некоторые коррективы, которые могут понадобится.
В самом начале создания системы производители хотели ввести двухлетнюю абонентскую плату в размере 99 евро или 7 690 рублей. Но после пробного использования программы отказались от этой идеи, предоставив систему автомобилистам бесплатно.
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Автоновости , Ford
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