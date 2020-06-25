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Мультимедийная система Tesla оказалась неисправной 

Car.ru 3 часа назад
Мультимедийная система Tesla оказалась неисправной
Фото: Car.ru
Представители национальной ассоциации США проводят проверку в отношении 63 000 автомобилей Tesla Model S.
Причиной проверки стали многочисленные жалобы владельцев американских электромобилей на постоянные сбои в работе мультимедийной системы.
Если говорить конкретнее, то владельцы уверяют, что из строя выходит сенсорная часть системы. Под подозрение попадают машины, которые были выпущены с производственного конвейер в период с 2012 по 2015 годы включительно.
В случае если факт неисправности мультимедийной системы подтвердится во время проверки, то американский производители вынужден будет провести процедуру возврата всех реализованных машин для выполнения ремонтных работ. Причем весь ремонт или замена мультимедийной системы будут осуществлены за счет производителей.
Проверка является достоверной, поэтому ее данные будут озвучены уже в ближайшее время. Пока, американские производители уверены в том, что всему виной неправильная эксплуатация автомобилей со стороны владельцев.
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Автоновости , Tesla
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