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В Париже ввели запрет на наиболее «загрязняющие» автомобили 

ИА Regnum 4 часа назад
В Париже ввели запрет на «загрязняющие» автомобили
Фото: globallookpress.com
Префектура полиции Парижа объявила об ограничении передвижения в столице Франции и её пригородах наиболее «загрязняющих» транспортных средств в этот четверг, 25 июня, из-за загрязнения воздуха озоном, сообщает Le Figaro.
Известно, что только автомобили с наклейками Crit'Air классов 0, 1 и 2 будут допущены к проезду в пределах периметра, ограниченного автомагистралью A86, которая окружает Париж.
«Штаб полиции установит контроль, чтобы обеспечить соблюдение этих мер», — заявили в префектуре полиции, добавив, что ограничения будут введены 25 июня с 5:30 до 20:00 по местному времени.
«Поскольку нынешняя жара и солнечные лучи благоприятны для увеличения концентрации озона, Airparif ожидает, что в четверг, 25 июня, концентрация озона составит от 170 до 200 мкг/м³, что, вероятно, превысит порог загрязнения, установленный на уровне 180 мкг/м³», — говорится в заявлении префектуры.
Напоминаем, что во Франции система защиты окружающей среды от вредных выбросов транспортных средств (виньетка под названием «Crit'Air») начала действовать с 2016 года. С ее помощью можно определить уровень загрязнения, выделяемого автомобилем. 0 — экологический транспорт, а далее по убыванию от 1 до 5, где 1 — наиболее чистые, а 5 — наиболее загрязняющие транспортные средства.
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Автоновости , Le Figaro
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