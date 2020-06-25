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Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО 

Car.ru 2 часа назад
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Фото: Car.ru
Около 120 операторов технического осмотра машин в России направили единое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть порядок проведения технического осмотра машин в сложившей ситуации.
Операторы уверены в том, что даже несмотря на действие ограничений, выдавать бланки о прохождении ТО без его осуществления недопустимо. Это может привести к возникновению большого количества аварийных ситуаций и сложностей с последующей эксплуатацией автомобилей.
В письме сказано о том, что сейчас операторы могут проводить бесконтактный осмотр автомобиля, осуществляя ТО. Это позволит обезопасить и специалистов автомобильных центров и сервисов, и клиентов, которым необходимо пройти проверку для последующего оформления страховых полисов и эксплуатации машин.
Напомним, ранее было сказано, что поправки, принятые в связи с возникшей ситуацией, позволяют оформлять ОСАГО без предварительного осмотра до 30 сентября текущего года. Но операторы просят пересмотреть это решение, считая его неразумным.
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Автоновости , Владимир Путин
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